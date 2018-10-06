المستوطنون يعتدون على ارض زراعية في اماتين

اعتدى قطعان المستوطنين على ارض زراعية تعود للمواطن فوزي غانم (72 عاما ) من قرية اماتين شرق قلقيلية من خلال حفر عدة حفر لوضع اعمدة كهرباء وخطوط مياه مع مواد بناء في خطوة لمصادرتها .

وقال المواطن غانم :" الارض المستهدفة 37 دونما وقد اخذت قرارا بعد صراع طويل في المحاكم باسترجاعها، وفيها اكثر من 300 شجرة زيتون، وتوجهت الى كل الهيئات والعناوين لانقاذ ارضي المستهدفة من قبل المستوطنين في مستوطنة عمانويل الاستيلاء عليها وبعد استرجاعها بقرار من المحكمة العليا، تعرضت انا واولادي للتهديد من قبل المستوطنين من خلال وضع اوراق كتب عليها ستقتل انت واولادك، وضعت على اشجار الزيتون وعلى الصخور ، في عملية ارهاب منظمة من قبل المستوطنين لي ولأولادي ".

واضاف :" هذه الخطوة التي اقدم عليها قطعان المستوطنين اليوم تهدف إلى اعادة السيطرة على الارض من جديد واراض اخرى في المكان ، حيث تم اغلاق الطريق القريب من المنطقة الصناعية لمستوطنة عمانويل ، وتم وضع اسلاك شائكة على مساحات كبيرة من الاراضي في خطوة لمصادرة كبيرة في الايام القادمة ".

ولفت المواطن غانم الى تاريخ المساومات التي تعرض لها من قبل كبار المستوطنين وضباط الادارة المدنية من اجل بيع ارضه للمستوطنين وفي مقدمتهم المستوطن الذي يدعى " يايير " وهو من اغنياء المستوطنين في المنطقة ويدعي زورا وبهتانا انه اشترى الكثير من اراضي المنطقة وهو يتقن الكذب كما يتنفس وقد اثبت كذبه من خلال مشوار طويل في اروقة المحاكم والتي توجت عام 2017 بقرار بملكيتي الخاصة ".

"القدس"