يلا_تطبيع.. سخط عربي عقب استضافة "إسرائيل" في بطولة للجمباز تقام بالدوحة

أثارت الأنباء حول الموافقة القطرية على استضافة فريق الجمباز "الإسرائيلي" ومشاركته في بطولة الجمباز العالمية التي تستضيفها الدوحة هذا الشهر غضباً عارماً في صفوف المغردين العرب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر المغردون أن مشاركة الفريق "الاسرائيلي" في البطولة تطبيع مع الاحتلال ومرفوض شعبياً، مؤكدين أن رفض التطبيع "وقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية"، وهو واجب لا يصح أن نتخاذل عنه.

الناشط هاني الخراز غرّد عبر حسابه على "تويتر": اتحاد الجمباز القطري يمارس (الجمبزة) عبر وسمه #يلا_جمباز بتمييعه لقضيتنا الأولى والأهم وتمريره لفعله التطبيعي الفاضح، لن نسكت عن هذه الخروقات ونطالب بالتحرك لمنع مشاركة فريق الكيان الصهيوني في البطولة".

وكتب ميشال: "لا يوجد أي مبرر لمشاركة الفريق الممثل للكيان الصهيوني في بطولة الجمباز، والسماح بتواجد هذا الفريق في البطولة يدل على اعترافنا بها كدولة طبيعية وماهي الا كيان غاصب محتل".

فيما غرّدت خلود الهاجري:" ابعض اللاعبين من الفريق الصهيوني خدموا في جيش الاحتلال الذي ينتهك حياة الفلسطينين ويرتكب في حقهم أشد الجرائم كل يوم، بأي حق يمكنهم الدخول لبلدنا واللعب بكل اريحية ؟ إذا كانت قطر قطعت علاقاتها السياسية بأسرائيل، لماذا نستضيفهم رياضيًا؟".

وتساءلت اسراء عيسى: "باعتبار أن معظم لاعبين فريق الاحتلال الإسرائيلي كانوا جنود فلماذا لا تمنعهم قطر من دخول اراضيها باعتبارها مجرمين حرب؟".

أما حسن حمود فكتب: "نعم أرفض الخلط بين الرياضة والسياسة ولكن مع الصهاينة سأخلط الحابل بالنابل وأرفض أي تعامل معهم… فلا هلا".

عبد العزيز آل اسحاق غرّد عبر حسابه على "تويتر":" أنا ضد الكيان الصهيوني، واسميه العدو الصهيوني، وضد أن يشارك الاعداء الصهاينة في اي فعالية في بلادي، مستدركا قوله: "لكني لا أفهم احتفاء البعض بفوزنا باستضافة بطولات عالم، فلما يحين وقتها يتباكى على مشاركة الصهاينة. لا لمشاركة الصهاينة وأتمنى منعهم".

وكتبت المها: التطبيع مع الاحتلال مرفوض شعبيا وهذا ما لا شك فيه، وموقف الدولة الرسمي مقاطع للاحتلال منذ العدوان على غزة... وقوفنا اليوم ضد تصفية القضية الفلسطينية من خلال " #يلا_تطبيع " واجب لا يصح أن نتخاذل عنه...

وأكد الناشط حمد في تغريدته عبر "تويتر" أن التطبيع مع الاحتلال مرفوض شعبيا وهذا ما لا شك فيه، وموقف الدولة الرسمي مقاطع للاحتلال منذ العدوان على غزة، مضيفاً:" وقوفنا اليوم ضد تصفية القضية الفلسطينية من خلال #يلا_تطبيع " واجب لا يصح أن نتخاذل عنه".

ويصل منتخب "إسرائيل" للجمباز إلى العاصمة القطرية الدوحة أواخر الشهر الجاري للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، وسط تأكيدات بأن قطر ستعامل المنتخب الإسرائيلي مثل بقية الفرق وسترفع علمه وسيؤدي النشيد الوطني خلال منافسات البطولة التي تقام بين 25 أكتوبر والثالث من نوفمبر.

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الوفد الإسرائيلي حصل على ضمانات من قطر بأن يتم معاملة المنتخب مثل بقية الفرق المشاركة، وسيرفع علم إسرائيل وسيؤدي اللاعبون النشيد في ملاعب أكاديمية أسباير بالبطولة الأولى من نوعها في تاريخ الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة: "سيقع القطريون في ورطة حقيقة عندما يفوز الفريق الإسرائيلي بأي ميدالية، وهذا يعني أن النشيد الوطني الإسرائيلي سيُنشد في الملعب، كما سيتم رفع العلم الإسرائيلي في الدوحة".

باعتبار أن معظم لاعبين فريق الاحتلال الإسرائيلي كانوا جنود فلماذا لا تمنعهم قطر من دخول اراضيها باعتبارها مجرمين حرب #يلا_تطبيع#يلا_جمباز — Esraa Eesa (@esraa_1312) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

أنا ضد الكيان الصهيوني، واسميه العدو الصهيوني، وضد أن يشارك الاعداء الصهاينة في اي فعالية في بلادي.

لكني لا أفهم احتفاء البعض بفوزنا باستضافة بطولات عالم، فلما يحين وقتها يتباكى على مشاركة الصهاينة.

لا لمشاركة الصهاينة وأتمنى منعهم.#يلا_جمباز#يلا_تطبيع — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

التطبيع مع الاحتلال مرفوض شعبيا وهذا ما لا شك فيه، وموقف الدولة الرسمي مقاطع للاحتلال منذ العدوان على غزة... وقوفنا اليوم ضد تصفية القضية الفلسطينية من خلال " #يلا_تطبيع " واجب لا يصح أن نتخاذل عنه... — حمد (@HamadAbdulsamad) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

#يلا_تطبيع #يلا_جمباز

نرفض المشاركه الاسرائيليه تحت اي شكل او اي مسمى وبطولتكم من الاساس لاتخدم الوطن ب ١%. — حسن بن جابر ???????? (@haljaber4196) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

#يلا_تطبيع #يلا_جمباز

كانت القضية الفلسطينية ولا زالت أولى أولوياتنا، ولطالما كرر سمو الأمير هذا الكلام في كل المحافل، وليس هناك علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل، فكيف يتم السماح لممثليه بالدخول والمشاركة على أرضنا؟

@DohaGym2018 @qatar_olympic — المها المرّي. (@TheOryx__) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

بعض اللاعبين من الفريق الصهيوني خدموا في جيش الاحتلال الذي ينتهك حياة الفلسطينين ويرتكب في حقهم أشد الجرائم كل يوم، بأي حق يمكنهم الدخول لبلدنا واللعب بكل اريحية ؟ إذا كانت قطر قطعت علاقاتها السياسية بأسرائيل، لماذا نستضيفهم رياضيًا ؟#يلا_تطبيع https://t.co/y0Qh9OVqIk — خلود الهاجري (@Kay_AlHajri) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

في حين حرمان الآف الشباب والأطفال الفلسطينيين من احلامهم من المشاركة في المحافل الدولية للرياضة .. يسعى اتحاد الرياضة لأحتضان الصهاينة بيننا اليوم ..في بطولة الجمباز العالمية المقامة في قطر ، هنا يقولون #يلا_جمباز والواقع يقول #يلا_تطبيع !!!! — نور. (@_enalq) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

لا يوجد اي مبرر لمشاركة الفريق الممثل للكيان الصهيوني في بطولة الجمباز، والسماح بتواجد هذا الفريق في البطولة يدل على اعترافنا بها كدولة طبيعية وماهي الا كيان غاصب محتل.#يلا_تطبيع #يلاجمباز — Mashael.A (@Mashael_Alajji) ٥ أكتوبر ٢٠١٨