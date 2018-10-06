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حريق هائل يلتهم منجرة شرق نابلس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:24 - 06 أكتوبر 2018
حريق نابلس حريق نابلس
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سيطر طاقم من الدفاع المدني، بمساندة من طاقم من بلدية نابلس، على حريق هائل اندلع في منجرة يعتليها شقة سكنية في قرية سالم شرق نابلس.

ونقلا عن الرائد محمد رسمي ضابط الموقع، فإن الحريق كان هائلاً، ومنتشر في كل ارجاء المنجرة ومحتوياتها، وعمل الطرفان على عزل جزء من المواد القابلة للاشتعال داخلها بواسطة جرافة، وبمساعدة الاهالي ومن ثم السيطرة على الحريق بوجود اكثر من مركبة اطفاء وصهريجين لتزويد المياه، حتى تمكنا من السيطرة لحماية اساسات البناء ومنع وصول النيران، والتي كادت ان تصل الى المنزل الذي يعتلي المنجرة.

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