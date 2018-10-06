القوى الوطنية تدعو لحماية موسم الزيتون من اعتداءات المستوطنين

دعت القوى الوطنية والإسلامية، في بيانها اليوم الخميس، الكل الفلسطيني لتكثيف الجهود وحماية موسم الزيتون من اعتداءات المستوطنين، ومناصرة الأسيرات في سجون الاحتلال.

وجاءت دعوات القوى في بيان لها كالتالي:

يا جماهير شعبنا البطل يا فرسان الانتفاضة والمقاومة الشعبية يا من تتصدون للاحتلال وقطعان الممستوطنين الحاقدين يا جنود فلسطين الاوفياء الماضون على طريق الشهداء الابرار حتى النصر والحرية، يا ابطال الصدام المفتوح على نقاط التماس والمواجهة في بيت ايل والمزرعة القبلية والمغير وراس كركر وبوابات المدن دفاعا عن الارض، وتاكيدا على التمسك بالحقوق الوطنية في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

ان القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله و البيرة وهي تتوجه بالتحية للحركة الطلابية صاحبة التاريخ الطويل وللطواقم الطبية والصحفيين والى كل المدافعين عن القيم الانسانية ومنظومة العدالة الدولية باسرها في وجه الفاشية الصهيونية واداتها دولة دولة الاحتلال تؤكد ان سياسات التطهير العرقي لن تمر وشعبنا لن يستسلم امام محاولات فرض الامر.

وتدعو القوى وتؤكد على مايلي