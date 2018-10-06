الصحة: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية في أماكن قاتلة

قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية في أماكن قاتلة خلال أداء واجبهم الإنساني على حدود غزة.

ولفت القدرة في تصريح صحفي له، إلى أن إصابة المسعف المتطوع محمد أبو عاصي شرق خانيونس برصاصة قاتلة في الصدر، مشابهة لإصابة الشهيدة رزان النجار والشهيد عبد الله القططي والشهيد موسى أبو حسنين، وكذلك المسعفة شروق أبو مسامح التي استطاعت الطواقم الطبية إنقاذ حياتها.

واتهم الاحتلال بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة من خلال ممارساته الوحشية بحق الطواقم الطبية رغم أنها ترتدي المعاطف البيضاء المعرفة دوليا.

وطالب القدرة، المؤسسات الدولية والحقوقية بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والإنسانية.

كما طالب الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتنديد بحالة التغول الإسرائيلي المستمر ورفع دعاوى قضائية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الطواقم الطبية التي استشهد منها 3 مسعفون وأصيب 400 آخرون بجروح مختلفة وألحق الضرر بـ 80 سيارة إسعاف تم استهدافها بشكل مباشر خلال مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأكد على أنه بالرغم من الانتهاكات المستمرة بحق الطواقم الطبية، إلا أن وزارة الصحة وكافة شركائها في القطاع الصحي والتطوعي الإنساني مستمرون بتقديم الرسالة الإنسانية وكل أسباب الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني في وجه محتل لا يتقن سوى لغة القتل والإرهاب، كما قال.