قطر تؤمن كهرباء غزة لـ6 شهور ..و"حماس" تكشف تهديدات "السلطة"لعرقلة التنفيذ

كشف قياديان بحركة حماس اليوم السبت، عن قيام السلطة الفلسطينية بتهديدات لشركات النقل وموظفي الكهرباء لعرقلة ضخ الوقود لشركة توزيع الكهرباء ، بعد ان استلمت "إسرائيل" أموال الكهرباء من قطر لمدة 6 شهور.

حيث أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة "حماس" عصام الدعليس: ان السلطة الفلسطينية عرقلت محاولة تحسين إمداد الكهرباء للمواطنين في قطاع غزة، متسائلاً عن من يحاصر اهل قطاع غزة.

وقال الدعاليس على حسابه في "تويتر" ظهر اليوم السبت ، أن "قطر دفعت ثمن الوقود، والـUNOPS استلمت المبلغ، و"إسرائيل" وافقت على ضخ الوقود لمحطة الكهرباء،.

وأكد ان السلطة هددت شركات النقل وموظفي شركة الكهرباء بالمحاسبة إذا استقبلوا الوقود وشغلوا المحطة أكثر من 4 ساعات".

ومن جانبه قال باسم نعيم القيادي في حركة حماس ان السلطة الفلسطينية هددت شركة باز "الإسرائيلية" بإنهاء التعاقد معها في حال نقل الوقود القطري إلى غزة.

وأشار الي ان التهديد للشركة "الإسرائيلية" جاء بعد تهديد موظفي محطة توليد الكهرباء بالفصل في حال التزموا بالعمل على تزويد المحطة بالوقود.

وكانت مصادر مطلعة لصحيفة لـ«الأخبار» اللبنانية كشفت اليوم السبت، إن "إسرائيل" تسلمت رسمياً من القطريين، عبر الأمم المتحدة، ثمن وقود محطة التوليد بما يكفي القطاع لمدة ستة أشهر، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى تحسين التيار الكهربائي ليصل الغزيين بواقع 8 ساعات وصل تليها 8 ساعات قطع، بعدما كانت تأتي 4 وصل ثم 12 قطع يومياً.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تهديدات السلطة الفلسطينية لفرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة ، والتلويح ببدء تطبيقها منتصف الشهر الجاري رداً على ما يسمى بتعنت حكومة غزة لتسليم قطاع غزة كاملاً.