الأسير خضر عدنان يدخل يومه 35 في الاضراب وتحذيرات من تدهور حالته الصحية

يُواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت ، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 35 على التوالي وسط تدهور حالته الصحية .

ويشار الى ان تدهور خطير طرأ على الحالة الصحية للأسير عدنان نقل على أثرها الى مستشفى الرملة، وسط إصرار من قبله على الاستمرار في الاضراب عن الطعام، وخوضه معركته ضد السجان رفضًا لاعتقاله التعسفي غير المشروع، وللمطالبة بحقه بالحرية.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو مفجر معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وحقق انتصاراً نوعياً في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر وتكللا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية، وهو اليوم يخوض هذه المعركة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي مطالباً بحقه المشروع في الحرية ورفضاً للاعتقال التعسفي