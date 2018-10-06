إغلاق معبر رفح حتى الإثنين المقبل

أعلنت السلطات المصرية، إغلاق معبر رفح البرّي في الاتجاهين، لمدة ثلاثة أيام متتالية، اعتباراً من اليوم، بدعوى أن يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية، ويوم الأحد عطلة بمناسبة ذكرى حرب السادس من تشرين أول/ أكتوبر.

وذكرت إدارة معبر رفح البري في غزة أنه سيتم استئناف العمل في المعبر اعتباراً من صباح الإثنين المقبل، لعبور المسافرين في الاتجاهين، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة.

وتفتح السلطات المصرية معبر رفح في كلا الاتجاهين منذ آيار/ مايو الماضي حيث يعمل المعبر لمدة 5 أيام أسبوعياً فيما يغلق أيام الجمعة والسبت.