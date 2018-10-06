محمد بن سلمان: لن ندفع شيئاً مقابل أمننا

رداً على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن تحذيره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من أنه لن يستمر في السلطة "أسبوعين" من دون دعم عسكري أميركي وأن على المملكة أن تدفع للولايات المتحدة مقابل ذلك، صرح ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في حوار طويل أوردته وكالة "بلومبرغ" أمس: نحن لا نشتري الأسلحة من أميركا بالمجان! وأكد انه "في الوقت الحاضر لن ندفع شيئا مقابل أمننا".

وقال إن "علاقة السعودية مع ترامب جيدة ومميزة"، مشيراً إلى وجوب العمل مع الرئيس الأميركي. وأضاف: "في تقديري، وأعتذر إذا أساء أحد فهم ذلك، أن الرئيس (الاميركي السابق باراك) أوباما خلال فترة رئاسته التي دامت ثمانية أعوام قد عمل ضد غالب أجندتنا ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط. وعلى رغم أن الولايات المتحدة عملت ضد أجندتنا، إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا، وقد كانت النتيجة النهائية هي أننا نجحنا، وأن الولايات المتحدة في ظل قيادة أوباما قد فشلت، على سبيل المثال في مصر". واوضح انه "لذلك فإن السعودية تحتاج إلى ما يقارب ألفي عام كي تواجه ربما بعض المخاطر، أعتقد أن ذلك غير دقيق". وخلص الى وجوب تقبل المديح والنقد من الأصدقاء.

ولفت الى أن بين الرياض وواشنطن استثمارات ضخمة بالإضافة إلى تحسن جيد في التجارة بين البلدين، و"هنالك الكثير من الإنجازات وهذا رائع حقا".