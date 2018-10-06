حالة الطقس في فلسطين

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت جزئياً حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.