وزيران في حكومة نتنياهو سيشهدان في "الملف 2000"

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الجمعة، أن اثنين من الوزراء في حكومة الاحتلال سيشهدان في الملف 2000 الذي تم التحقيق بشأنه اليوم معه من قبل الشرطة.

وبحسب القناة، فإن وزير البيئة زئيف إلكين وهو من المقربين من نتنياهو، وأيضا الوزير بارليف ليفين جدعون وزير السياحة ومن حزب الليكود، قدما شهاداتهما في الملف 2000 المتعلق بقضية اتصالات نتنياهو مع مالك صحيفة " يديعوت أحرونوت".

وقال مكتب نتنياهو إنه بعد التحقيق معه للمرة الثانية عشر فإنه واضح قطعيا أنه لا توجد لحمة ولا عظم في إشارة إلى انه لا يوجد شيء في التحقيق.

ووفقا للقناة فإن نتنياهو أجاب على جميع الأسئلة بثقة كاملة وهو يعلم انه لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد شيء.