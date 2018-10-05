د. الحساينة: مبادرة النخالة انطلاقة جديدة نحو رؤية للوحدة الوطنية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة بأن الأمين العام المنتخب للحركة أصر على ان تكون الكلمة الأولى له أمام الجماهير المحتشدة و المشاركة في مسيرات العودة.

و أشار الحساينة الى أن كلمة النخالة في مسيرات العودة لها معنيين: "الاول ان الجهاد الاسلامي دائما تسعى و تفتش عن مشتركات الوحدة التي تجسده مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، و الثاني أن الجهاد دائما و ابداً هي في ميادين الجهاد و الاشتباك، و حاضرة و مشتبكة مع العدو الصهيوني".

و لفت الى أن مبادرة "جسر العبور" التي طرحها النخالة اليوم لها دلالاتها و هي انطلاقة جديدة نحو رؤية للوحدة الوطنية، و هي مبادرة بُنيت على مبادرة الدكتور رمضان شلح.

و أشار الحساينة الى أن الجهاد من جديد تعيد التأكيد على هويتها الوطنية و الاسلامية، و التأكيد على استراتيجيتها القائمة على اعادة احياء المشروع الوطني و اعادة الاعتبار لمؤسساته من خلال اعادة هيكلة منظمة التحرير.

و بين أن الجهاد الإسلامي أضافت اليوم جديداً لمسيرة الشعب الفلسطيني، و هي متمسكة بوحدة كل مقومات العمل الفلسطيني، و متمسكة بالحتمية التاريخية انه لا يمكن مواجهة الاحتلال المتغطرس الا من خلال الوحدة في الميدان.