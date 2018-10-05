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د. الحساينة: مبادرة النخالة انطلاقة جديدة نحو رؤية للوحدة الوطنية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:11 - 05 أكتوبر 2018
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة بأن الأمين العام المنتخب للحركة أصر على ان تكون الكلمة الأولى له أمام الجماهير المحتشدة و المشاركة في مسيرات العودة.

و أشار الحساينة الى أن كلمة النخالة في مسيرات العودة لها معنيين: "الاول ان الجهاد الاسلامي دائما تسعى و تفتش عن مشتركات الوحدة التي تجسده مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، و الثاني أن الجهاد دائما و ابداً هي في ميادين الجهاد و الاشتباك، و حاضرة و مشتبكة مع العدو الصهيوني".

و لفت الى أن مبادرة "جسر العبور" التي طرحها النخالة اليوم لها دلالاتها و هي انطلاقة جديدة نحو رؤية للوحدة الوطنية، و هي مبادرة بُنيت على مبادرة الدكتور رمضان شلح.

و أشار الحساينة الى أن الجهاد من جديد تعيد التأكيد على هويتها الوطنية و الاسلامية، و التأكيد على استراتيجيتها القائمة على اعادة احياء المشروع الوطني و اعادة الاعتبار لمؤسساته من خلال اعادة هيكلة منظمة التحرير.

و بين أن الجهاد الإسلامي أضافت اليوم جديداً لمسيرة الشعب الفلسطيني، و هي متمسكة بوحدة كل مقومات العمل الفلسطيني، و متمسكة بالحتمية التاريخية انه لا يمكن مواجهة الاحتلال المتغطرس الا من خلال الوحدة في الميدان.

 

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