قيادي بفتح: مبادرة النخالة نقطة مضيئة على الأطراف التقاطها

القيادي بحركة فتح الدكتور صلاح أبو ختلة، أن خطاب الأمين العام للجهاد الاسلامي، الأخ زياد النخالة اكد الخط العام للحركة، الذي لم يختلف طوال سنوات انطلاقة الحركة.

و أشار ابو ختلة الى أن حديث النخالة هو تأكيد على الروح القتالية، و حالة الحضور و الجاهزية و الاستعداد التي تتمتع بها حركة الجهاد الاسلامي، و على حالة تجاوز الانقسام الذي تم في النظام السياسي الفلسطيني.

و أوضح أن هذه ليست المبادرة الاولى للجهاد، بل سبقها العديد من المبادرات، مشيراً الى أن حركة الجهاد مقبولة على كافة الاطراف، بما فيها فتح و حماس، و ذات خط واضح على مدار سنين عملها منذ انطلاقتها.

و عبر أبو ختلة عن أمله في أن تكون المبادرة التي قدمها النخالة نقطة انطلاق للعمل بروح الفريق الواحد، لمواجهة الاخطار التي تهدد القضية الفلسطينية، و المشروع الوطني الفلسطيني.

و قال: " نحن في ظرف احوج ان نكون موحدين، و نتجاوز خط الانقسام لمواجهة المؤامرة الكبيرة التي تستهدف تهويد القدس و الارض، و تجلى ذلك في نقل السفارة الأمريكية للقدس، و العمل جارٍ لازاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات، و تجاوز قضيتهم التي تعتبر عماد حق العودة.

و لفت ابو ختلة الى أن الوضع لا يسر أي صديق على الساحة الدولية، و أن هناك حاجة لتجاوز الانقسام، و ما قدمه النخالة نقطة مضيئة على الاطراف ان تلتقطها لتجاوز هذه الازمة الحرجة.