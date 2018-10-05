البطش: مستمرون في المسيرات رغبة في الحياة وثمن الحصار لن ندفعه وحدنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش، أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة رغم كل المؤامرات لإفشالها.

وقال البطش خلال كلمة له ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار في جمعة الصمود والثبات: "إن استمرارنا في مسيرات العودة ليست أشراً ولا بطراً ولا رغبة منا في الموت والخسائر ولكنها رغبة منا في حياة والبقاء ورغبة منا في حياة الكريمة حياة الشرف لتجاوز حياة الذل والحصار".

وأضاف: "في جمعة الثبات والصمود ورغم مؤامرات الامريكان وصفقة القرن ومحاولات طمس اللجوء وحق العودة لشعبنا والمؤامرات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين إلا اننا نؤكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار".

وشدد الشيخ البطش، على انتهاء معادلة دفع أبناء شعبنا الفلسطيني وحدهم للحصار الإسرائيلي، قائلاً: "من الآن فصاعداً نقول لن ندفع ثمن الحصار بل سيدفعه المستوطنون، وسنبقى نحاصرهم مثلما يحاصروننا، فإما أن ترفعوا الحصار وإما أن نبقى نحاصر المستوطنين في غلاف غزة".