ترحيب شعبي و فصائلي بخطاب الأمين العام للجهاد زياد النخالة

لاقى خطاب الأمين العام المنتخب لحركة الجهاد الاسلامي، الاستاذ زياد النخالة الذي تم بثه اليوم الجمعة في خيام العودة شرق غزة، ترحيباً شعبياً وفصائلياً.

من جهته قال القيادي في حركة حماس ومسؤول مخيم العودة بخان يونس ماهر أبو صبحة: " إن الخطاب كان له أثر كبير في نفوس الجماهير .. نَفَس الوحدة، والحديث بصراحة عن معاناة شعبنا، والتركيز على الروابط والعلاقات الفصائلية والعمل المشترك، كلها عناصر هامة يجب التقاطها والعمل على تعزيزها".

بدوره أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة أن الخطاب وحدودي، ويعبّر عن حالة نضج سياسي، ويؤكد أن "الجهاد الإسلامي" تواصل طريق البناء، لافتاً الى أن لغة الخطاب تجاه السلطة فيها منطق.

أما مسؤول تنظيم "الصاعقة" محيي الدين أبو دقة، فوصف الخطاب بأنه خطاب وحدودي وشامل، وفيه تعبير صادق عن تبني خيارات شعبنا وتطلعاته التحررية.

الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال بدوره قال: "إن الأمين العام المنتخب لحركة الجهاد الإسلامي الأخ المجاهد زياد النخالة يأتي بإرادة المجاهدين ليعزز ديمقراطية فصائل المقاومة، ويرفع راية فصائل المقاومة، ويمضي على طريق ذات الشوكة".