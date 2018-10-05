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نتنياهو يهدد فصائل المقاومة في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:12 - 05 أكتوبر 2018
نتنياهو نتنياهو
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هدد رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالرد الحازم تجاه أي عمل ضد المستوطنين فيما يُسمى "غلاف غزة".

وقال نتنياهو وفقاً لموقع واللا العبري مساء اليوم الجمعة: "إسرائيل سترد بكل حزم ضد قطاع غزة في أي عملية ضد مستوطني مغلف غزة وجنوبي إسرائيل".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت عدد كبير من قواتها على حدود قطاع غزة، ونصبت القبب الفولاذية في محيط القطاع خشية من اطلاق الصواريخ عقب انتهاء مسيرة العودة وكسر الحصار في جمعتها الـ28 على التوالي التي اطلق عليها "جمعة الثبات والصمود".

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