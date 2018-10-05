شهيدان و45 اصابة برصاص الاحتلال في جمعة #الثبات_والصمود شرق قطاع غزة

استشهد مواطنان وأصيب 45 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال للمشاركين السلميين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقال مراسلنا: "إن الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني شاركوا في مسيرة العودة وكسر الحصار في جمعتها الـ28 والتي أطلق عليها جمعة الثبات والصمود مطالبين بإنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والعودة إلى أراضيهم المحتلة".

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة وجاري التعرف على هويته بينهما طفل، فيما أصيب 45 مواطناً خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأوضح القدرة، أن النقاط الطبية قامت بتحويل 22 إصابة إلى المستشفيات داخل قطاع غزة ومن بين الاصابات 18 بالرصاص الحي.

وأكد أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر سيارة الإسعاف شرق خانيونس وشرق البريج.

وكانت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت إلى استمرار المشاركة الشعبية فيها، مؤكدة على سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها وإبداعاتها بكل أشكالها.