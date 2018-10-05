الاحتلال يعلن اغلاق طرق في المستوطنات المحاذية لغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، إغلاق الطرق الواقعة بين المستوطنات المحاذية لقطاع غزة خشية تطور الأوضاع وتدحرجها إلى معركة بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال.

ويأتي اغلاق الطرق قبل اندلاع المواجهات بعد صلاة عصر اليوم الجمعة ضمن فعاليات جمعة الثبات والصمود في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر، نشر مزيداً من قوات الحرب بشكل واسع خلال الأيام المقبلة على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بان قوات الاحتلال: "قوات الاحتلال قررت مواصلة عزمها لإحباط عمليات التسلل إلى إسرائيل ولذلك قررت نشر قوات بشل واسع على غلاف غزة.

جاء ذلك خلال جلسة تقييم الوضع نظمه رئيس أركان جيش الحرب غادي إيزنكوت، باشتراك مع قادة الجيش (الشاباك).