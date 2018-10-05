ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

شهاب: تهديدات الاحتلال لن تثني شعبنا من المشاركة في جمعة "الصمود والثبات"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:33 - 05 أكتوبر 2018
داوود شهاب ‫(38994433)‬ ‫‬.JPG داوود شهاب ‫(38994433)‬ ‫‬.JPG
مشاركة

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، ان التهديدات "الإسرائيلية" لأبناء شعبنا الفلسطيني بعدم المشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار لن تثنيهم عن المشاركة والاستماع إلى خطاب الأمين العام للحركة الأستاذ زياد النخالة.

ومن المقرر أن يوجه "النخالة" كلمة هامة اليوم الجمعة ضمن فعاليات جمعة الصمود والثبات.

يُشار إلى أن الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في الجمعة الـ 27 لمسيرات العودة وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة على حدود قطاع غزة، والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وتحمل اسم "جمعة الثبات والصمود".

متعلقات