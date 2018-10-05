شهاب: تهديدات الاحتلال لن تثني شعبنا من المشاركة في جمعة "الصمود والثبات"

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، ان التهديدات "الإسرائيلية" لأبناء شعبنا الفلسطيني بعدم المشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار لن تثنيهم عن المشاركة والاستماع إلى خطاب الأمين العام للحركة الأستاذ زياد النخالة.

ومن المقرر أن يوجه "النخالة" كلمة هامة اليوم الجمعة ضمن فعاليات جمعة الصمود والثبات.

يُشار إلى أن الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في الجمعة الـ 27 لمسيرات العودة وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة على حدود قطاع غزة، والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وتحمل اسم "جمعة الثبات والصمود".