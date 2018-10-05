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القاء القبض على مستوطن متخفٍ على سطح المصلى المرواني

50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:48 - 05 أكتوبر 2018
الصلاة في رحاب المسجد الأقصى الصلاة في رحاب المسجد الأقصى
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وأدى نحو 50 ألف من الفلسطينيين في القدس وأراضي الـ48 صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد المبارك.

وجرت الصلاة وسط اجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال على البلدة القديمة ومحيطها ومحيط "الأقصى" وسيرت دوريات راجلة داخل البلدة، وأخرى راجلة ومحمولة وخيالة بمحيط بوابات البلدة والشوارع والطرقات المتاخمة لسور القدس التاريخي، واحتجز جنود الاحتلال بطاقات المئات من المصلين من فئة الشبان خلال دخولهم للصلاة في المسجد.

وفي ذات السياق ألقى حراس المسجد الأقصى المبارك القبض على مستوطن متخفٍ على سطح المُصلى المرواني أثناء صلاة الجمعة اليوم، وتم إخراجه من المسجد وتسليمه لقوات الاحتلال على البوابات.

 

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