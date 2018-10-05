"إسرائيليون" عن مقابلة السنوار: أفعى سامة تتخفى بصورة نعجة بريئة

توالت ردود الأفعال في "إسرائيل" على مقابلة رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، حيث ظهر العداء الوشك إلى جانب دعوات للتعاطي بجدية مع أقواله، في الساحة السياسية وعلى صعيد بلدات الغلاف.

فوفقاً لصحيفة يديعوت، قال المحلل "متان تسوري" أن السنوار يبدو كإنسان متوازن ويعرف ما ينبغي عمله، وأنا أصدق أنه لا يريد الحروب، ولكنه ليس وحده في الساحة الفلسطينية".

فيما قالت باتيا هولين من كفار عزة: "لأسفي أنا لا أرى عندنا أحد ما لديه أي استراتيجية"، أما رئيس بلدية "سدروت الون دافيدي"، بالمقابل، فلا يصدق أي كلمة له: "اقوال السنوار هي ترهات، حين يحرص على اتهام الجميع بوضع سكان غزة باستثناء نفسه... الهدنة التي يتحدث عنها السنوار لن تأتي إلا بعد تصفيته وتصفية زعماء حماس في غزة".

فيما نقلت عن رئيس مجلس شاعر هنيغف، الون شوستر، أنه يؤمن أن "أقوال السنوار تجسد براغماتية قادة حماس"، وقال إن "على اسرائيل مسؤولية اتخاذ خطوة مع الاسرة الدولية تمنح سكان القطاع اساسا وجوديا".

أما في الساحة السياسية عقبوا بالشك. فقد اقتبس ما يسمى وزير الإسكان يوآف غالنت عن الحكماء حين غرد قائلا "الخير في الأفاعي تحطيم رؤوسها."، وأضاف بأن "السنوار أفعى سامة تحاول التخفي في صورة نعجة بريئة".

وقالت النائبة اييلت نحمياس فيربن (المعسكر الصهيوني) بأن "السنوار يلعب بعشرة اصوات مختلفة"، وادعت بأنه "اذا كانت وجهته للسلام حقا، فوحدها الافعال لتهدئة المنطقة ستشهد على ذلك وليس الاقوال الفارغة من المضمون".

وقالت النائبة ليئا فديدا من المعسكر الصهيوني إنه "مع أن المقابلة انجاز صحفي مثير للانطباع إلا أنها أيضاً شهادة على ضياع الردع التام من جانب رئيس الوزراء".