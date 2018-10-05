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حماس: تهديدات الاحتلال ضد مسيرات العودة محاولة فاشلة لايقاف المسيرات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:14 - 05 أكتوبر 2018
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
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قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في غزة، أن تهديدات قادة الاحتلال ضد مسيرات العودة؛ محاولة فاشلة لوقف هذه المسيرات، فشعبنا على الدوام لا يلتفت لهذه الاسطوانة المشروخة، والمزايدات الداخلية في المؤسسة الصهيونية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن جماهير شعبنا ستواصل نضالها ومشاركتها في هذه المسيرات السلمية، حتى تحقيق أهدافها ، وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة.

وفي وقت سابق، هدد وزير الامن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالتصعيد ضد "حماس" بعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكتب ليبرمان في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، صباح اليوم الجمعة، "مضى شهر الأعياد تماما كما خططنا بدون مواجهة، وفي ظل خسائر فادحة في صفوف مثيري الشغب على حدود غزة" حسم مزاعمه.

وأضاف وزير الامن  الإسرائيلي "جاءت فترة ما بعد الأعياد، وأنا أقول لقادة حماس خذوا هذا الأمر بعين الاعتبار".

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