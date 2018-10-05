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الأسيران "عدنان والخطيب" يواصلان الإضراب عن الطعام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:48 - 05 أكتوبر 2018
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان
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يواصل اثنين من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا للاعتقال التعسفي وسياسات الاحتلال.

والأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي 40 عامًا، من سكان بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة، والموقوف، والمضرب عن الطعام لليوم الـ (34) على التوالي، فيضرب رفضًا لاعتقاله التعسفي.

والأسير عمران الخطيب (60 عامًا) من سكان جباليا شمال قطاع غزة، والمحكوم بالسّجن لـ (45) عاماً ، يُضرب عن الطعام لليوم الـ (64) على التوالي.

ويطالب الأسير الخطيب بالإفراج المبكر عنه، وذلك بعد أن أمضى في معتقلات الاحتلال (21) عامًا.

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