استعداد للمشاركة في جمعة "الثبات والصمود" وكلمة مباشرة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الـ 27 لمسيرات العودة وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة على حدود قطاع غزة، والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وتحمل اسم "جمعة الثبات والصمود".

ودعت الهيئة إلى استمرار المشاركة الشعبية فيها، مؤكدة على سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها وإبداعاتها بكل أشكالها.

وسيلقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كلمةً عبر الهواء مباشرة، ستكون الأولى له بعد انتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد.

وقد تقرر نقل الكلمة على الهواء مباشرة لمخيمات العودة للجماهير على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

بدوره عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي من تواجده على طول الحدود مع قطاع غزة، محملا حركة حماس مسؤولية ما يحدث "داخل وخارج قطاع غزة" مؤكدا انه مستعد لمختلف السيناريوهات. ونشر الجيش عدد من منظومة القبة الحديدية في عدة مواقع من مستوطنات "غلاف غزة" خشية من إطلاق صواريخ من القطاع.