نتنياهو: عباس يخنق غزة وحماس ترد بمهاجمة إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعمل على خنق قطاع غزة، منوهًا إلى أن ذلك يدفع حركة حماس بمهاجمة "إسرائيل".

وصرّح نتنياهو، مساء أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن "عباس شدد من قبضته المالية على القطاع وقلص الأموال المحولة ونتيجة لذلك فقد حصلت ضغوطات في القطاع وحماس تهاجم إسرائيل".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن نتنياهو قوله إن "عباس يتدخل في محاولات الأمم المتحدة تخفيف الضائقة في قطاع غزة، ويعرقلها طوال الوقت".

وقد توعد نتنياهو حركة حماس بـ "رد عنيف جدًا"، حال هاجمت الكيان الإسرائيلي كرد على الضائقة التي يعيشها القطاع.

وخاطب حركة حماس قائلًا: "إذا ما اعتقدت حماس أن بإمكانها مهاجمة إسرائيل فإنها ترتكب خطئًا كبيرًا جدًا وستتلقى ضربة قاسية، قاسية جدًا".

وتفرض قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ 12 عامًا، وذلك بالإغلاق كافة المعابر حيث تفتح معبرًا تجاريًا واحدًا بشكل جزئي، مما تسبب في تفاقم الوضع المعيشي لسكان القطاع.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني بحالة اقتصادية غاية في الصعوبة في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، والإجراءات العقابية التي يفرضها رئيس السلطة محمود عباس على القطاع منذ نحو عام ونصف.

يذكر أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006 تسبب بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، ووفقاً لتقارير أوروبية فإن40 في المائة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80 في المائة منهم مساعدات إغاثية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

ومؤخرًا، قررت سلطات الاحتلال، فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير، وتقليص مساحة صيد الأسماك، بداعي الضغط على حركة "حماس"، لوقف ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.