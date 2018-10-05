الطقس: الجو غائم جزئيا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.