دعوات لمشاركة واسعة بجمعة "الثبات والصمود"



دعت اللجنة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مساء اليوم الخميس الجماهير لمشاركة واسعة في جمعة "الثبات والصمود" غدا في مخيمات العودة على السياج الأمني بقطاع غزة.

وتعد جمعة غد الجمعة الـ28 من فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في 30 مارس الماضي، حيث شهدت الجمع الأخيرة مشاركة جماهيرية واسعة وفاعلة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في غلاف قطاع غزة، وإعادة نشر بطاريات منظومات القبة الحديدية تحسبا لأي طارئ على جبهة غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع تهديدات أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه القطاع، متوعدا حركة حماس ب"ضربة قاسية جدًا" حال ردت على عقوبات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قطاع غزة بتوجيه غضبها تجاه "إسرائيل".

وشهدت الجمعة الـ27 الماضية حشدا وزخما شعبيا كبيرين فيما ارتقى 7 شهداء فيها، حيث أطلق عليها اسم جمعة "انتفاضة الأقصى".

ووصفت الجمعة الماضية الأكثر دموية منذ يوم الأرض 14/5 الماضي حيث ارتقى عشرات الشهداء وأصيب المئات بجراح.

انطلقت مسيرة العودة الكبرى في30 مارس الماضي، وأسفر قمع الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين عن استشهاد 193 مواطنًا وإصابة نحو 20 الفًا آخرين.