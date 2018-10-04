ما لا تعرفونه عن فوائد الماء الدافئ!!

نشرت مجلة "ريدرز دايجست" الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن فوائد شرب الماء الدافئ لجسم الإنسان، كونه يقدم جملة من الفوائد للجسم، لكن يظل من الضروري مراعاة حرارة الماء التي لا يجب أن تتجاوز الـ120 درجة لتجنب تلف الخلايا الظهارية في الفم والحلق.



ولا يساعد شرب الماء الدافئ وحده إلى إنقاص الوزن، لكنه يساعد في ذلك، إضافة الى تنظيف الجيوب الأنفية، كما يعتبر صحيا للأسنان أكثر من الماء البارد.



وأشارت المجلة، إلى أن الماء الدافئ يعمل على توسيع الأوعية الدموية ويحفز تدفق الدم نحو الأمعاء، ما يساهم في تسريع عملية الهضم. كما أن الفوائد الصحية للماء الدافئ للجهاز الهضمي عديدة، ويساعد على التخلص من السموم، خاصة أن شربه يرفع من درجة حرارة الجسم ما يحفز عملية التعرق، التي تساهم في تخلص الجسم من السموم.

وشرب الماء البارد يؤدي إلى تقلص العضلات، على عكس الماء الدافئ الذي يزيد من تدفق الدم إلى الأنسجة، ما يسمح للعضلات بالاسترخاء، هذا فضلاً عن أن الماء الدافئ يعمل على تنشيط الدورة الدموية، شأنه شأن الحمام الدافئ الذي يساعد الأعضاء المسؤولة عن عملية دوران الدم على العمل بشكل أفضل وإيصال الدم بشكل أكثر فاعلية إلى جميع أنحاء الجسم.