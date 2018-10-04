لمن يعاني الاكتئاب.. أغذية تحسن حالتك المزاجية

يحارب الكثير ممن يعانون الاكتئاب والمزاج السيء تلك الأعراض، باللجوء إلى الأدوية أو ممارسة الرياضة، إلا أن خبراء تغذية ينصحون بتناول أطعمة معينة تساهم في تحسين حالتهم المزاجية، كما في القائمة التالية:

الشوكولاتة الداكنة

إلى جانب مذاقها الشهي، تعد الشوكولا الداكنة من الأغذية التي تساهم في تحسين المزاج، إذ تحفز مناطق معينة في الدماغ على إفراز الأندورفين، الذي يمنح الجسم شعورا بالسعادة، وفق ما نقل موقع "أي بي سي نيوز".

وتحتوي الشوكولاتة أيضا على مركب الفينول، الذي يصنف مع مضادات الأكسدة، ويساعد في رفع الحالة المزاجية.



اللوز

يعد اللوز من الأغذية التي تحتوي على دهون صحية تعزز صحة الدماغ، كما أنها غنية بمركب "التيروزين"، الذي كشفت دراسة عن دوره في رفع مستويات هرمون "الدوبامين" في الدماغ، وهو الهرمون المسؤول عن الإحساس بالسعادة.



الفراولة

تعد الفواكه من الأغذية المفيدة لصحة الإنسان، إلا أن للفراولة أهمية خاصة في تحسين الحالة المزاجية لغناها بفيتامين "سي"، المساعد في زيادة إفراز هرمون السعادة "السيروتونين".



السبانخ

تتميز الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن مثل السبانخ بغناها بالأحماض مثل "أوميغا 3" و"الفينيثيلامين" الذي يفرز هرمون "نورايبنفرين" و"الدوبامين"، اللذين يلعبان دورا مهما في مقاومة الاكتئاب.



السلمون

يشتهر السلمون بغناه بالأوميغا 3، كما أنه يساعد في التخفيف من أعراض الاكتئاب وفق دراسة صادرة عن المعهد الوطني لعلاج الإدمان على الكحول في بيثيسدا بالولايات المتحدة الأميركية.