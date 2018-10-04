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الحريري يتوقع تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:37 - 04 أكتوبر 2018
سعد الحريري سعد الحريري
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قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، في مقابلة تلفزيونية الخميس، إنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع أو عشرة أيام.

وأشار الحريري خلال مقابلته إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد "لم يعد يحتمل التأخير"، وفق ما نقلت رويترز.

ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو، عطلت الخلافات السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد المثقل بالديون.

وأعلن الحريري، الشهر الماضي، أنه سلم الرئيس ميشال عون "صيغة" لتشكيل حكومة جديدة، وقال بعد اجتماع مع عون في قصر بعبدا: "هذه الصيغة سلمتها اليوم لفخامة الرئيس. نحن تشاورنا وسنكمل تشاورات وسنرى".

 

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