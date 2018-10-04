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نشر مزيداً من منظومة القبة الحديدية

ايزنكوت يوجه رسالة للسنوار: السيناريوهات مفتوحة مع غزة حال تدهور الأوضاع

  • فلسطين اليوم - ترجمة
  • 23:28 - 04 أكتوبر 2018
رئيس الاركان الاسرائيلي غادي ايزنكوت. رئيس الاركان الاسرائيلي غادي ايزنكوت.
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نقل موقع واللا الإسرائيلي عن قائد الأركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت رسالة وجهه لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار قال فيها: إن تدهور الأوضاع على السياج شرق غزة خلافاً لما هو معهود للمسيرات، فإن جميع السيناريوهات العسكرية ستكون جاهزة للرد.

في السياق، قرَّر آيزنكوت تعزيز قواته المتواجدة بـ"غلاف غزة"، إضافة إلى إعادة نشر بطاريات منظومات "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ استعدادًا لأي تطورات قد تطرأ.

وذكر موقع "مفزاك" العبري أن القرار جاء خلال اجتماع ضم كبار قادة الجيش والشاباك صباح الخميس، ونص القرار على الدفع بقوات جديدة للمنطقة الجنوبية خلال الأيام القادمة واستمرار سياسة الحزم لإحباط العمليات ومنع التسلل عبر السياج المحيط بقطاع غزة.

وذكر موقع واللا أن التعزيزات تأتي في إطار احتمالية أن تكون "الجمعة ساخنة" شرق قطاع غزة.

 

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