الاحتلال يستهدف نقطة طبية شرقي خانيونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذيفة، نقطة طبية تابعة لها.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي: "قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف النقطة الطبية شرقي بلدة خزاعة بقذيفة أدت إلى أضرار بمحتوياتها"

ومنذ انطلاق مسيرات العودة السلمية على حدود القطاع، في مارس/آذار الماضي، تقيم وزارة الصحة نقاطًا طبية لمعالجة المصابين جراء القمع الإسرائيلي.

ويطالب المشاركون في المسيرات بعودة اللاجئين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم التي هجروا منها، في الأراضي التي قامت عليها دولة إسرائيل، وبرفع الحصار عن قطاع غزة.