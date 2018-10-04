فضل الله: وحدة العرب والمسلمين هي أفضل ما يُقدّم للشَّعب الفلسطينيّ

التقى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا سماحة العلامة السيد علي فضل الله، على رأس وفد من الحركة ضمّ كلاً من منسق العلاقات الخارجية للحركة في لبنان، شكيب العينا، ومسؤول مكتب الإعلام في بيروت، خالد أبو حيط. وخلال اللقاء، جرى عرضٌ للأوضاع العامة، وخصوصاً الوضع في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، وما يُحاك من مؤامرات تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته.

من ناحيته، أشاد عطايا بالمنهج الوحدوي لسماحة المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله (رحمه الله تعالى)، مشيراً إلى أنَّ هذه المدرسة الجامعة كان لها الأثر البارز في المرحلة السابقة، وستبقى لها بصمتها المميزة في لمّ شمل المسلمين والعرب والدفاع عن القضية الفلسطينيَّة.

ووضع عطايا سماحته في أجواء الحدث الفلسطيني، مشيراً إلى أن العدو الصهيوني بات يخشى من شركه المقاومة، وأنه يحسب الكثير من الحسابات إذا ما أراد شن الحرب مجدداً على قطاع غزة، مؤكداً أنَّ تعاون قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة يمثل رعباً حقيقياً للعدو.

وتوقَّف عند معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة وفي فلسطين المحتلة، مشيراً إلى أنَّ المعاناة الإنسانية والاجتماعية تزيد الشعب الفلسطيني إصراراً على التمسّك بحقوقه ومتابعة مسيرة الجهاد والصمود في سبيل تحقيقها وعدم تمكين العدو، ومن يقف وراءه، من الوصول إلى أهدافهم، وعلى رأسها شطب القضية الفلسطينية.

من جهته، شدّد العلامة السيد علي فضل الله على أنَّ وحدة العرب والمسلمين هي من أفضل الأشياء التي يمكن أن نقدّمها للشعب الفلسطيني، داعياً إلى رفده بكلِّ أساليب المواجهة لكسر حلقة المؤامرة ضده.

وبعث سماحته بتحية للأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مباركاً له انتخابه على رأس الحركة، متمنياً الشفاء للأمين العام السابق الدكتور رمضان عبد الله شلح.

وأشاد سماحته بقدرة الشّعب الفلسطينيّ على الصمود وابتداع أساليب جديدة في مواجهة العدو في مسيرات العودة وغيرها، مشيراً إلى التقصير الكبير الحاصل حيال هذا الشَّعب من العرب والمسلمين، داعياً إلى رفده بكلِّ وسائل المواجهة لكسر حلقة المؤامرة.

ورأى أنَّ وحدة العرب والمسلمين هي من أفضل الخيارات والأولويات الَّتي ينبغي أن تكون شغلنا الشاغل، وهي السّبيل الأنجع لحماية قضايانا، وعلى رأسها القضيّة الفلسطينيّة.. داعياً إلى العمل للوحدة، لا في المجال السياسيّ فقط، بل في المجالات الفكريَّة والثقافيَّة وغيرها أيضاً، مشدّداً على أن تكون الوحدة هي خطّنا في الدائرة الإسلاميّة والعربيّة العامَّة.

























