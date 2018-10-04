رجل يهدد بتفجير سيارته قرب الكرملين ورئيس الحرس ينقذ الموقف

قام رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، بعمل بطولي اليوم الخميس، قرب الكرملين مع رجل هدد بتفجير سيارته قرب أسواره.

ووفقا لصحيفة "كومسومولسكايا برافد" الروسية ظهر رجل قرب أسوار الكرملين داخل سيارته، وبدأ يهدد بتفجيرها وطالب بإحضار رئيس روسيا فلاديمير بوتين، أو مدير الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف.

وقال الرجل بصوت عال:" سأقول لهم الحقيقة الكاملة حول الفوضى التي تحدث في الخدمة الفيدرالية لتنفيذ الأحكام، أنا لا أثق بأحد"، مما دفع ضباط إنفاذ القانون لفحص أرقام السيارة، ووجدوا أن السائق لديه سجل جنائي مرتبط بالمخدرات.

وقال النائب في البرلمان الروسي "الدوما" ألكسندر خينشتاين للصحيفة الروسية:" إن مدير الحرس الوطني الروسي أقنع الرجل شخصيا بالاستسلام بعد أن هدد بتفجير سيارته بالقرب من جدران الكرملين."

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن النائب المذكور أعلاه، كان سابقا مستشارا شخصيا لزولوتوف، وقبل الإعلان عن هذه المعلومات تأكد منها من مصادره الخاصة.

وكتب خينشتاين على صفحته الخاصة على تويتر: "استسلم المهاجم بعد محادثة مع مدير الحرس الروسي فيكتور زولوتوف بالتحديد."