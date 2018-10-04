معاريف: سرايا القدس كشفت عن صواريخ كبيرة وجديدة

ذكرت صحيفة معاريف "الإسرائيلية" مساء اليوم الخميس، أن سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي كشف عن صاروخ كبير وجديد لم يذكر أسمه، خلال مسير عسكري في قطاع غزة لتجديد العهد والبيعة مع الأمين العام المنتخب الأستاذ زياد النخالة.

وكانت سرايا القدس في مدينة غزة نظمت مسير عسكري لكافة التشكيلات القتالية لتجديد العهد والبيعة مع الأمين العام زياد النخالة، وظهر خلال المسير العسكري صورٌ متعددة لصواريخ كبيرة وجديدة وضع عليها علامات استفهام في إشارة إلى أنها تصل إلى مسافات كبيرة تتجاوز المسافات التي وصلت إليها الصواريخ في حرب 2014.





