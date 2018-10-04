الأمين العام الأستاذ زياد النخالة لسرايا القدس: أجدد العهد معكم بان نبقى الأوفياء لقضيتنا وشعبنا

جدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة، العهد والبيعة أمام حشد كبير من رجال سرايا القدس الذراع العسكري للحركة في قطاع غزة، مؤكداً على استمرار نهج الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.

وقال النخالة في كلمة مسجلة خلال مسير عسكري لسرايا القدس في غزة: " أمام هذا الحشد المبارك من الرجال الذين يحملون راية المقاومة المباركة دفاعاً عن شعبنا وامتنا الذين يغيظون الأعداء أينما حلو وأينما قاموا أحيكم جميعاً وأقبل رؤوسكم فرداً فرداً وأجدد معكم العهد بأن نبقى الأوفياء لقضيتنا وشعبنا".

وأضاف: "نعاهدكم بان تبقى راية الجهاد مرفوعة أمام هذا العدو مهما كانت التضحيات وأنتم رجال الجهاد الذين تدافعون عن الشعب الفلسطيني كلما اشتدت الكرب".

وانطلق مسير عسكري من مفترق السرايا وسط مدينة غزة تجاه منزل الأمين العام المنتخب زياد النخالة لتجديد العهد والبيعة.

وجددت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بيعتها مع الله ورسوله من ثم مع الأمين العام للحركة الأستاذ زياد النخالة، على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ونصرة الله ورسوله.

وأكدت السرايا على لسان الناطق باسمها "أبو حمزة"، أنها لن تهادن ولن تساوم على شبر واحد من فلسطين كل فلسطين.

وشددت السرايا على أنها ستبقى ومعها كل المقاومين الشرفاء حاضرة في كل ميادين الجهاد، والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.

يُشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي انتخبت الأسبوع الماضي الاستاذ زياد النخالة أميناً عاماً لها خلفاً للدكتور رمضان عبد الله شلح، إضافة إلى انتخاب مكتب سياسي مكون من 9 اعضاء في غزة والخارج.

















