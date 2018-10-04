هيئة الأسرى: غرامات مالية كبيرة بحق الأسرى الأشبال الشهر الماضي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاما، في معتقل "عوفر" الإسرائيلي خلال شهر أيلول الماضي، وصلت إلى أكثر من 46 ألف شيقل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم إدخال 35 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في معتقل "عوفر" خلال الشهر الماضي، 4 منهم اعتقلوا من المنازل، و20 من الطرقات، و7 على الحواجز العسكرية، و3 تم اعتقالهم بعد الاستدعاء، وأسير لعدم حيازته تصريحا.

وأشارت إلى أنه سُجل من بين هؤلاء 14 طفلا تعرضوا لاعتداءات همجية خلال اعتقالهم، وأسيران قاصران قيد الاعتقال الاداري.

وأضافت الهيئة، أنه تم إصدار أحكام بحق 20 قاصرا، تراوحت فترات الأحكام ما بين 31 يوما إلى تسعة أشهر.

ولفتت الهيئة إلى ارتفاع وتيرة الاعتقالات بين صفوف الفتية الفلسطينيين، والقاسم المشترك بينهم الانتهاكات التي يتعرضون لها من تعذيب ومحاكمات جائرة ومعاملة غير إنسانية أثناء عملية اعتقالهم، وبذلك تنتهك حكومة الاحتلال حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.