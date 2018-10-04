الأسير صلاح الجواريش يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

علق الأسير صلاح الجواريش (23 عاما) من محافظة بيت لحم إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة ثمانية أيام رفضا لاعتقاله الإداري، بعد القرار الذي صدر عن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" بأن يكون اعتقاله الحالي هو الأخير أي (جوهري).

وحسب نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي الخميس فإن الأسير الجواريش اعتقل في تاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، الأول مدته ستة أشهر، والثاني بنفس المدة وجرى تخفيضه لاحقا لأربعة أشهر، علاوة على أمر ثالث وهو الأخير ومدته أربعة أشهر؛ يشار إلى أن الأسير الجواريش اعتقل سابقا لمدة عامين ونصف.

وذكر أن الأسيريْن عمران الخطيب (60 عاما) من غزة وخضر عدنان (40 عاما) من جنين يواصلان إضرابهما عن الطعام، حيث أضرب الخطيب منذ (61) يوما، مطالبا بالإفراج المبكر عنه، وقد جرى نقله مؤخرا إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي، علما أنه محكوم بالسّجن لمدة (45 عاما) قضى منها (21 عاما).

ويواصل الأسير عدنان إضرابه عن الطعام منذ (33) يوما رفضا لاعتقاله التعسفي والذي تعرض له في تاريخ الحادي عشر من كانون الأول 2017، ولا تزال إدارة معتقلات الاحتلال تواصل منع المحامين من زيارته في معتقل "الجلمة"، بذريعة أن وضعه الصحي لا يسمح له بالخروج للزيارة.