الاحتلال يماطل في علاج 3 أسرى مرضى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها الخميس إن عدداً من الأسرى المرضى القابعين في عدة سجون إسرائيلية، يعانون من أوضاع صحية سيئة للغاية، وذلك جراء السياسة المتعمدة التي تنتهجها إدارة المعتقلات بحقهم بتجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي.

ورصدت هيئة شؤون الأسرى من خلال عدد من محاميها ثلاث حالات مرضية تقبع في عدة سجون إسرائيلية، وكان من بينها حالة الأسير خلدون سروجي (45 عاماً) من مدينة طولكرم، والذي يعاني من نزيف على شبكة العين، كما أنه يشتكي من مرض السكري ووضعه يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وهو بحاجة إلى إجراء عملية في عينه بأسرع وقت ممكن، لكن إدارة معتقل "جلبوع" لا زالت تماطل في تحويله.

كما يعاني الأسير بشار شواهنة (45 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، من البواسير من فترة طويلة، وهو بحاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية، غير أن إدارة سجن "جلبوع" لا زالت تماطل في تحويله.

وتتعمد إدارة معتقل "إيشل" اهمال الوضع الصحي للأسير أيوب عفانة من بلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس، والذي يشتكي من انحراف في الفقرات، وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائه مسكنات للأوجاع بدون تقديم أي علاج حقيقي له.