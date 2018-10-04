الأسرى للدراسات يناشد لإنقاذ حياة المضربين قبل فوات الأوان

اشد مركز الأسرى للدراسات أحرار وشرفاء العالم والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والقوى الوطنية والإسلامية بمساندة الأسيرين المضربين عمران الخطيب والشيخ خضر عدنان.

وطالب المركز في بيان صحفي الخميس، الكل الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة والالكترونية بالوقوف إلى جانب الأسيرين المضربين والتدخل العاجل لإنقاذ حياتهما قبل فوات الأوان.

وأكد مدير المركز الأسير المحرر رأفت حمدونة أن الأسير عمران الخطيب (60 عامًا) من سكان جباليا شمال قطاع غزة، والمحكوم بالسّجن (45) عامًا، مضربًا عن الطعام لليوم الـ (63) على التوالي، مطالبًا بالإفراج المبكر عنه، وذلك بعد أن أمضى في معتقلات الاحتلال (21) عامًا.

في حين أن الشيخ عدنان (40 عامًا) من سكان بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مضرب عن الطعام لليوم الـ (33) على التوالي، رافضًا اعتقاله التعسفي، ومطالبًا بالإفراج الفوري عنه.