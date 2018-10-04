الأسرى للدراسات يدعو لإنقاذ حياة المضربين قبل فوات الأوان

طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس أحرار وشرفاء العالم ، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والقوى الوطنية والإسلامية بمساندة الأسيرين المضربين " عمران الخطيب والشيخ خضر عدنان ".

كما طالب الكل الفلسطينى واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة والالكترونية بالوقوف إلى جانبهما والتدخل العاجل لإنقاذ حياتهما قبل فوات الأوان .

وأكد مدير المركز الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة أن الأسير عمران الخطيب (60 عامًا ) من سكان جباليا شمال قطاع غزة، والمحكوم بالسّجن لـ (45) عاماً ، مضرباً عن الطعام لليوم الـ (63) على التوالى ، مطالباً بالإفراج المبكر عنه ،وذلك بعد أن أمضى في معتقلات الاحتلال (21) عامًا ، في حين أن الشيخ خضر عدنان (40 عاما )،من سكان بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة ، والموقوف، والمضرب عن الطعام لليوم الـ (33) على التوالى، رافضاَ اعتقاله التعسفي، ومطالبا بالإفراج الفوري عنه .