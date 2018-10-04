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مخطط لبناء 14864 وحدة استيطانية جديدة في غوش عتصيون

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:49 - 04 أكتوبر 2018
مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية
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كشف  المجلس الاستيطاني غوش عتصيون صباح اليوم الخميس عن الانتهاء من التخطيط لبناء 14,864 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات غوش عتصيون الواقعة بين بيت لحم والخليل.

وقال رئيس المجلس الاستيطاني بان البناء الجديد سيضاعف عدد المستوطنين في غوش عتصيون  ثلاثة أضعاف.

وأضاف أنه تم التخطيط لبناء الوحدات الاستيطانية منذ عام ونصف حيث سيتم بناء 1100 وحدة استيطانية في مستوطنة تصوريم و600 وحدة أخرى في مستوطنة مغدال عوز وبناء 1107 وحدة في مستوطنة غاعوت  و1200 وحدة لتكن لها تواصل جغرافي بين مستوطنة بيت عاين ومغدال عوز  وقد انقنا 18.9 مليون شيكل لعملية التخطيط.

يشار إلى أن وتيرة البناء الاستيطاني تزايدت بشكل كبير منذ تسلم دونالد ترامب الإدارة الأمريكية، نظراً لقراراته الداعمة لدولة الكيان الإسرائيلي بشكل غير مسبوق.

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