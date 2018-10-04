ضابط إسرائيلي يهدد بإعادة احتلال قبر يوسف وسط نابلس

قال قائد كتيبة الضفة الغربية الجنرال عيران نيف خلال لقاءه أمس مع عدد من قادة المستوطنين "بإمكان الجيش احتلال قبر يوسف الواقع وسط مدينة نابلس مره أخرى,

وأضاف، وفقا لاتفاق أوسلو فقبر يوسف يبقي تحت السيطرة الإسرائيلية؛ ولكن مهمة احتلال قبر يوسف مجددا هي مهمة معقده نوعا ما ولكن يمكن تنفيذها فكل شيء بيد المستوي السياسي الإسرائيلي.

وتابع، لو أعطيت التعليمات من المستوى السياسي للجيش سيعرف كيف يعيد احتلال قبر يوسف مجددا ؟

جاءت أقوال الجنرال نيف خلال لقاءه برئيس المدرسة الدينية "عود يوسف حي" الحاخام يوسي اليتسور ومندوب المدرسة مناحيم بن شاخر .

الجدير ذكره أن كل أسبوع تقريباً يقتحم المستوطنون في ساعات الفجر قبر يوسف وتندلع مواجهات مع قوات الاحتلال التي تحمي المستوطنين.