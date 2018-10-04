مكتب السنوار يصدر توضيحاً بشأن المقابلة مع صحفية "إسرائيلية"

أصدر مكتب قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، توضيحاً بشأن مقابلته مع صحفية "إسرائيلية" مندوبة عن صحيفة "يديعوت أحرنوت الإسرائيلية"، ونشرت تفاصيلها في صفحتها الأولى.

وقد أوضح مكتب السنوار، أن قرار حركة حماس واضح وتم التأكيد عليه مرارًا فيما يخص عدم التعامل مع وسائل الإعلام الاسرائيلية.

وبين، أن الصحفية الايطالية دخلت كصحفية تعمل في صحيفة لاريبابليكا الإيطالية، وتقدمت بطلب لعمل مقابلة مع قائد حماس في غزة عبر مكتبه لصالح الصحيفة المذكورة، وجرى الموافقة وزودتهم بالأسئلة مكتوبة وتم الرد عليها أيضًا كتابيًا، ولم تتجاوز فترة حضورها لمكتبه بضع دقائق لأخذ صور للمقابلة الصحفية.

واعتبر المكتب أن الصحفية خالفت الأخلاق والمعايير المهنية وكذبت ودلست فيما يخص جهة نشر المقابلة وليس مُستغربًا على من يقوم بهذا الفعل أن يكذب على لسان الضيف ويروي عنه ما لم يقل.

وأكد مكتب السنوار، أنه بناءً على ما سبق يحق لحركة حماس ملاحقة الصحفية قضائياً وقانونياً وفق ما هو متعارف عليه.