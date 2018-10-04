بعد ساعات من مقابلة السنوار: الاحتلال يقرر تعزيز قواته على الحدود مع غزة

انتهت اليوم الخميس، جلسة لقيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والشاباك، اتخذوا فيها قراراً بتعزيز قوات جيش الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة.

وذكر موقع "والاه"، أن ما يسمى قائد الأركان العسكرية العميد غادي ايزنكوت عقد جلسة لتقييم الوضع مع قطاع غزة، بمشاركة كبار القيادة الجنوبية وضباط الشاباك .

ويأتي القرار، بعد مرور ساعات على قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وقد قال السنوار للصحيفة: إما أن يفك الحصار عن غزة وإما الذهاب لتصعيد يطال الجميع.

ووفقاً للموقع، فقد قرر قائد الأركان اتخاذ قرار لتعزيز قوات جيش الاحتلال في الأيام المقبلة علي الحدود قطاع غزة.

وقد تم عقد الجلسة لمنع عمليات التسلل من قطاع غزة ولإحباط عمليات أخرى ضد قوات الجيش.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أن جيش الاحتلال مستعد لأية سناريوهات، فيما تحمل "إسرائيل" حماس المسؤولية عن أي سيناريو يقع انطلاقاً من قطاع غزة.