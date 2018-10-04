مقابلة السنوار مع صحفية "إسرائيلية" تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت مقابلة صحفية نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الخميس على صفحتها الأولى، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي و"السوشيا ميديا"، كونها مع يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

فقد عنونت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم صفحتها الأولى بمقابلة أجرتها مندوبة صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية "فرانشيسكا بوري" مع السنوار الذي أكد وفق الصحيفة، أنه إما أن يفك الحصار عن غزة وإما الذهاب لتصعيد يطال الجميع.

وتعد هذه المقابلة هي الأولى من نوعها التي يجري فيها السنوار لقاء صحفي مع وسيلة إعلامية "إسرائيلية".

وقالت الصحفية التي أجرت اللقاء: كانت معظم اجتماعاتنا في مكتبه في مدينة غزة؛ في بعض الأحيان في القطاع الخاص فقط مع مترجم؛ في بعض الأحيان مع وجود مساعدين ومستشارين؛ لقد أمضيت خمسة أيام في قطاع غزة ، وكانت النتيجة أول مقابلة للسنوار زعيم حماس في قطاع غزة لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

ووفق ما تابعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فقد أثارت المقابلة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والنشطاء، خاصةً وأن حركة حماس غالباً ما ترفض التطبيع مع الاحتلال، واجراء مقابلات صحفية مع صحف وصحفيين "إسرائيليين".

وقد تساءل البعض عن سبب اجراء المقابلة مع صحفية إسرائيلية، في هذا التوقيت بالذات من شخصية ذات حجم كبير كالسنوار.

وحتى الآن، لم تخرج حركة حماس بتوضيح حول المقابلة التي أجريت مع السنوار.















