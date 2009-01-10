طائرات إسرائيلية تغير على رفح وجيش الاحتلال يدمر عشرة منازل سكنية في المدينة

فلسطين اليوم-غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم السبت ثلاث غارات على الشريط الحدودي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات استهدفت أنفاقا أرضية للتهريب دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم فجر اليوم عشرة منازل فلسطينية عند أطراف مدينة رفح بعد توغل انتهى بعد عدة ساعات.

وقالت مصادر محلية إن هذه المنازل تقع في منطقة "كرم أبو معمر" الواقعة شمال شرق المدينة والتي توغلت فيها دبابات وجرافات إسرائيلية من موقع إسرائيلي قريب.

وحسب المصادر فقد جاءت عملية التوغل بتغطية مكثفة من مروحيات مقاتلة اسرائيلية أطلقت النار بكثافة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير منزل أخر بعد توغل محدود له في منطقة العمور جنوب شرق مدينة خان يونس.

ولا تزال الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي مستمرة على قطاع غزة مع دخول العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل أسبوعها الثالث في وقت أعلنت فيه مصادر طبية فلسطينية أن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 800 قتيل نصفهم من الأطفال والنساء.