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كلمة هامة للنخالة غداً ومسير عسكري للسرايا عصر اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:24 - 04 أكتوبر 2018
زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي
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من المقرر، أين يلقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كلمةً عبر الهواء مباشرة، ستكون الأولى له بعد انتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد.

وقد تقرر نقل الكلمة على الهواء مباشرة لمخيمات العودة للجماهير على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

كما تنظم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسيراً عسكرياً في ذكرى الانطلاقة الجهادية وتجديداً للعهد والبيعة مع الأمين العام القائد زياد النخالة "أبوطارق".

وسينطلق المسير اليوم الخميس بعد صلاة العصر مباشرة  من أرض السرايا مروراً بشارع الجلاء وصولاً إلى بيت الأمين العام النخالة.

 

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