مستوطنون يستولون على عقار تاريخي في القدس القديمة

استولت عصاباتٌ من المستوطنين، تحرسها قوة عسكرية معزّزة من جنود وشرطة الاحتلال، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، على عقار قديم وتاريخي في "عقبة درويش" داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ويعود العقار لعائلة جودة المقدسية، ويقع في منطقة حسّاسة جداً لا تبعد كثيراً عن المسجد الأقصى، وقد اُستخدم مؤخراً كعيادة طبية.

وقالت مصادر محلية في القدس أن حالة من السخط والغضب تسود المنطقة بخاصة، والقدس القديمة بشكل عام.

وكان مستوطنون استولوا أمس على شقتين مساحة كل منهما 120 متراً، وقطعة أرض تزيد مساحتها عن الدونم في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بزعم ملكيتهم لها عن طريق الشراء.