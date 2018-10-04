الاحتلال يغرق الخان الأحمر بالمياه العادمة

أغرق الاحتلال الإسرائيلي منطقة الخان الأحمر بالمياه العادمة عبر ضخها من مستوطنة "كفار أدوميم"، بهدف ترحيل سكانها الصامدين في وجه قرارات الهدم الإسرائيلية.

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يغرق منطقة الخان الأحمر بالمياه العادمة التي تتدفق من مستوطنة "كفار أدوميم" مما يهدد صحة أهالي الخان والمتضامنين معهم ويؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات بالإضافة إلى الإضرار بالأغنام التي يعتاش منها أهل التجمع.

وأكد البرغوثي على أن الاحتلال يستخدم أساليب أجرامية بشعة بهدف الضغط على أهالي التجمع الصامدين وتحويل محيطهم إلى منطقة موبوءة بالأمراض.

وأكد البرغوثي أثناء تواجده في الخان الاحمر أن أهله مصممون على الصمود في وجه إجراءات الاحتلال.